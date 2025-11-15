https://ria.ru/20251115/rossija-2055136524.html
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев
Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ РИА Новости, 15.11.2025
