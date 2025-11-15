Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев - РИА Новости, 15.11.2025
09:39 15.11.2025 (обновлено: 09:40 15.11.2025)
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев - РИА Новости, 15.11.2025
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев
Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ РИА Новости, 15.11.2025
экономика, россия, индия, алексей груздев
Экономика, Россия, Индия, Алексей Груздев
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев

Груздев заявил, что Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Мы готовы к совместному производству автомобилей на территории Индии. Почему нет? Но сегодня предметных обсуждений на этот счёт нет", - заявил он
При этом он отметил, что вопрос любого сотрудничества должен обосновываться определенными экономическими параметрами.
"Невозможно масштабировать проекты до бесконечности, потому что есть емкость рынка. Если мы говорим о сотрудничестве в целях производства в интересах российского рынка, то действующие сегодня в России производственные мощности в полной мере удовлетворяют потребности, которые есть", - сказал он.
ЭкономикаРоссияИндияАлексей Груздев
 
 
Заголовок открываемого материала