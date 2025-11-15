https://ria.ru/20251115/rossija-2055136191.html
В Минпромторге оценили сотрудничество с Индией
В Минпромторге оценили сотрудничество с Индией - РИА Новости, 15.11.2025
В Минпромторге оценили сотрудничество с Индией
Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель... РИА Новости, 15.11.2025
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Индия сегодня один из ключевых наших торгово-экономических и инвестиционных партнеров. По итогам прошлого года торговля достигла рекордных показателей, почти 64 миллиарда долларов", - сказал он на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме.
Замминистра отметил, что этот рост обусловлен увеличением экспорта, в первую очередь, энергетических ресурсов.
"Эта статья в торговле сегодня представляет серьёзный интерес для Индии
. Не менее динамично растет экспорт российских удобрений. В Индии - масштабный рынок и российские производители предлагают достаточно конкурентные условия по всей линейке удобрений. У нас также идут поставки машинно-технической продукции, которые привязаны к крупным проектам, в частности, проекту сооружения атомной электростанции", - сказал он.
При этом почти 70% импорта из Индии составляет продукция промышленного направления, в частности, фармацевтика, текстиль, отметил замглавы минпромторга.
"Индийские партнеры регулярно говорят, что они хотели бы и далее диверсифицировать торговлю, расширять поставки", - добавил он.