В Минпромторге оценили сотрудничество с Индией - РИА Новости, 15.11.2025
09:35 15.11.2025
В Минпромторге оценили сотрудничество с Индией
Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель... РИА Новости, 15.11.2025
экономика, индия, россия, алексей груздев
Экономика, Индия, Россия, Алексей Груздев
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Индия сегодня один из ключевых наших торгово-экономических и инвестиционных партнеров. По итогам прошлого года торговля достигла рекордных показателей, почти 64 миллиарда долларов", - сказал он на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений
21 сентября, 08:53
Замминистра отметил, что этот рост обусловлен увеличением экспорта, в первую очередь, энергетических ресурсов.
"Эта статья в торговле сегодня представляет серьёзный интерес для Индии. Не менее динамично растет экспорт российских удобрений. В Индии - масштабный рынок и российские производители предлагают достаточно конкурентные условия по всей линейке удобрений. У нас также идут поставки машинно-технической продукции, которые привязаны к крупным проектам, в частности, проекту сооружения атомной электростанции", - сказал он.
При этом почти 70% импорта из Индии составляет продукция промышленного направления, в частности, фармацевтика, текстиль, отметил замглавы минпромторга.
"Индийские партнеры регулярно говорят, что они хотели бы и далее диверсифицировать торговлю, расширять поставки", - добавил он.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия
6 августа, 18:40
 
