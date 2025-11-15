Россия прокомментировала проект резолюции СБ ООН по Газе

ООН, 15 ноя - РИА Новости. Предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Газе не идет вразрез с американской мирной инициативой, заявили в российской миссии при организации.

Документ также приветствует соответствующие положения плана президента США Дональда Трампа, которые привели к прекращению огня в Газе, добавили в миссии.

"Убеждены, что только по-настоящему равноправный и инклюзивный подход к урегулированию ситуации на оккупированной палестинской территории способен обеспечить устойчивое прекращение боевых действий и заложить основу для долгосрочной региональной стабильности. Рассчитываем, что Совету Безопасности удастся найти согласие по этому вопросу", - отметили в постпредстве.