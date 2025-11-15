Рейтинг@Mail.ru
00:24 15.11.2025 (обновлено: 00:47 15.11.2025)
Россия прокомментировала проект резолюции СБ ООН по Газе
Россия прокомментировала проект резолюции СБ ООН по Газе
Предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Газе не идет вразрез с американской мирной инициативой, заявили в российской миссии при организации. РИА Новости, 15.11.2025
2025
в мире, россия, сша, катар, оон
В мире, Россия, США, Катар, ООН
Россия прокомментировала проект резолюции СБ ООН по Газе

Сектор Газа
Сектор Газа. Архивное фото
ООН, 15 ноя - РИА Новости. Предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Газе не идет вразрез с американской мирной инициативой, заявили в российской миссии при организации.
Ранее в постпредстве сообщили, что РФ была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа.
"Цель нашего проекта видим во внесении поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Подчеркиваем, наш документ не идет вразрез с американской инициативой - напротив, в нём отмечаются неустанные усилия посредников - США, Катара, Египта и Турции, без которых долгожданное прекращение огня и освобождение заложников и задержанных было бы невозможно", - говорится в заявлении миссии.
Документ также приветствует соответствующие положения плана президента США Дональда Трампа, которые привели к прекращению огня в Газе, добавили в миссии.
"Убеждены, что только по-настоящему равноправный и инклюзивный подход к урегулированию ситуации на оккупированной палестинской территории способен обеспечить устойчивое прекращение боевых действий и заложить основу для долгосрочной региональной стабильности. Рассчитываем, что Совету Безопасности удастся найти согласие по этому вопросу", - отметили в постпредстве.
В постпредстве России при ООН рассказали о своем проекте резолюции по Газе
