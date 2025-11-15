https://ria.ru/20251115/rossija-2055101646.html
Россия прокомментировала проект резолюции СБ ООН по Газе
Россия прокомментировала проект резолюции СБ ООН по Газе
2025-11-15T00:24:00+03:00
Постпредство России в ООН: проект резолюции СБ не идет вразрез с инициативой США
ООН, 15 ноя - РИА Новости. Предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Газе не идет вразрез с американской мирной инициативой, заявили в российской миссии при организации.
Ранее в постпредстве сообщили, что РФ
была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа.
"Цель нашего проекта видим во внесении поправок в концепцию США
, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН
. Подчеркиваем, наш документ не идет вразрез с американской инициативой - напротив, в нём отмечаются неустанные усилия посредников - США, Катара
, Египта
и Турции
, без которых долгожданное прекращение огня и освобождение заложников и задержанных было бы невозможно", - говорится в заявлении миссии.
Документ также приветствует соответствующие положения плана президента США Дональда Трампа, которые привели к прекращению огня в Газе, добавили в миссии.
"Убеждены, что только по-настоящему равноправный и инклюзивный подход к урегулированию ситуации на оккупированной палестинской территории способен обеспечить устойчивое прекращение боевых действий и заложить основу для долгосрочной региональной стабильности. Рассчитываем, что Совету Безопасности удастся найти согласие по этому вопросу", - отметили в постпредстве.