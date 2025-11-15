Роспотребнадзор рассказал, как выбрать кондитерские изделия

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Потребителям при выборе кондитерских изделий нужно обращать внимание на состав, если там указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, то это может говорить о замене натуральных компонентов на искусственные, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Кондитерские изделия должны перевозиться в закрытой таре, в специально оборудованных автомобилях или фургонах с полками. Перевозка изделий навалом недопустима", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в организациях торговли не допускается прием тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, а также пирожных, не размещенных в лотках с плотно прилегающими крышками. Кремовые изделия следует укладывать в контейнеры или лотки с крышками.

Хранение кондитерских изделий должно осуществляться в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. При приемке изделий с кремом не следует перекладывать их из лотков поставщика и реализовывать их в неупакованном виде при самообслуживании, добавили в пресс-службе.

"При выборе кондитерских изделий обращайте внимание на состав. Если в составе указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это может свидетельствовать о замене натуральных компонентов на искусственные с целью удешевления и увеличения срока годности", - пояснили в Роспотребнадзоре

В ведомстве рассказали, что скоропортящиеся торты и пирожные с начинками и прослойками должны храниться при температуре плюс два - четыре градуса, то есть в холодильнике.

"Для карамели и высокосахаристых продуктов хранение должно быть при температуре не более плюс 18 градусов и невысокой влажности - в сухом и прохладном месте. Пастила, мармелад, кексы, рулеты должны храниться при влажности не более 75%, печенье, вафли, пряники - не более 70-75% влажности", - отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать кондитерские изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия хранения: проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины.

"Предпочтительнее выбирать продукцию местного производства, так как длительная транспортировка импортных изделий часто требует применения консервантов для увеличения срока годности. Мучные изделия не должны быть чрезмерно хрупкими и крошиться, в случае обнаружения большого количества ломаных печений или пряников от покупки лучше воздержаться", - уточнили в ведомстве.

При покупке кондитерской продукции в Роспотребнадзоре рекомендовали внимательно читать этикетку, включая информацию, напечатанную мелким шрифтом. Упаковка обязательно должна содержать дату изготовления и срок реализации.

"Потребителям рекомендуется обращать внимание не только на сроки хранения, но и на соблюдение температурного режима и уровня влажности в магазине. Оцените, поддерживаются ли указанные условия на витринах и в торговом зале перед покупкой", - добавили в пресс-службе.