Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать кондитерские изделия - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/rospotrebnadzor-2055109738.html
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать кондитерские изделия
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать кондитерские изделия - РИА Новости, 15.11.2025
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать кондитерские изделия
Потребителям при выборе кондитерских изделий нужно обращать внимание на состав, если там указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, то это... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:09:00+03:00
2025-11-15T03:09:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574421418_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_932b10e61519ba689e84984c12b4633d.jpg
https://ria.ru/20250803/rospotrebnadzor-2033048232.html
https://ria.ru/20251031/syr-2051989555.html
https://ria.ru/20251030/rospotrebnadzor-2051682001.html
https://ria.ru/20251029/kasha-2051353474.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574421418_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_abd8dc033bf83376c29aaa45124376a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать кондитерские изделия

Роспотребнадзор: при выборе кондитерских изделий нужно смотреть на его состав

© Pixabay / StarFlamesОвсяное печенье
Овсяное печенье - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Pixabay / StarFlames
Овсяное печенье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Потребителям при выборе кондитерских изделий нужно обращать внимание на состав, если там указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, то это может говорить о замене натуральных компонентов на искусственные, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Кондитерские изделия должны перевозиться в закрытой таре, в специально оборудованных автомобилях или фургонах с полками. Перевозка изделий навалом недопустима", - рассказали в ведомстве.
Арбузы - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать арбуз и дыню
3 августа, 03:04
Там уточнили, что в организациях торговли не допускается прием тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, а также пирожных, не размещенных в лотках с плотно прилегающими крышками. Кремовые изделия следует укладывать в контейнеры или лотки с крышками.
Хранение кондитерских изделий должно осуществляться в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. При приемке изделий с кремом не следует перекладывать их из лотков поставщика и реализовывать их в неупакованном виде при самообслуживании, добавили в пресс-службе.
"При выборе кондитерских изделий обращайте внимание на состав. Если в составе указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это может свидетельствовать о замене натуральных компонентов на искусственные с целью удешевления и увеличения срока годности", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Тертый сыр - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке сыра
31 октября, 03:09
В ведомстве рассказали, что скоропортящиеся торты и пирожные с начинками и прослойками должны храниться при температуре плюс два - четыре градуса, то есть в холодильнике.
"Для карамели и высокосахаристых продуктов хранение должно быть при температуре не более плюс 18 градусов и невысокой влажности - в сухом и прохладном месте. Пастила, мармелад, кексы, рулеты должны храниться при влажности не более 75%, печенье, вафли, пряники - не более 70-75% влажности", - отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать кондитерские изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия хранения: проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины.
Приготовление пельменей - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты
30 октября, 03:07
"Предпочтительнее выбирать продукцию местного производства, так как длительная транспортировка импортных изделий часто требует применения консервантов для увеличения срока годности. Мучные изделия не должны быть чрезмерно хрупкими и крошиться, в случае обнаружения большого количества ломаных печений или пряников от покупки лучше воздержаться", - уточнили в ведомстве.
При покупке кондитерской продукции в Роспотребнадзоре рекомендовали внимательно читать этикетку, включая информацию, напечатанную мелким шрифтом. Упаковка обязательно должна содержать дату изготовления и срок реализации.
"Потребителям рекомендуется обращать внимание не только на сроки хранения, но и на соблюдение температурного режима и уровня влажности в магазине. Оцените, поддерживаются ли указанные условия на витринах и в торговом зале перед покупкой", - добавили в пресс-службе.
В случае вопросов или подозрений на нарушение условий хранения и реализации кондитерских изделий там рекомендовали обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для получения консультации и защиты своих прав.
Овсяная каша - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку
29 октября, 02:33
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала