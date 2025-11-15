Рейтинг@Mail.ru
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей - РИА Новости, 15.11.2025
13:59 15.11.2025
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей - РИА Новости, 15.11.2025
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей
Мировой судья судебного участка столичного района Зюзино оштрафовал на 9 тысяч рублей рэпера Гуфа (Алексея Долматова) за неуплату штрафа, назначенного за езду... РИА Новости, 15.11.2025
60
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей

Суд потребовал взыскать с рэпера Гуфа девять тысяч рублей за неуплату штрафа

© РИА Новости / Антон ВолковРэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Антон Волков
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка столичного района Зюзино оштрафовал на 9 тысяч рублей рэпера Гуфа (Алексея Долматова) за неуплату штрафа, назначенного за езду по выделенной линии, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Признать Долматова Алексея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 9 000 (девять тысяч) рублей", - говорится в постановлении суда в распоряжении РИА Новости.
Изначально Гуф был оштрафован 5 мая на 4,5 тысячи рублей по статье 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) за езду по выделенной линии, которая предусмотрена для общественного транспорта и такси. Сам он ехал с водителем, поскольку ранее был лишен водительского удостоверения. Срок оплаты штрафа был установлен до конца июля, однако рэпер его не оплатил.
В сентябре был составлен протокол по данному факту части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Теперь для оплаты штрафа у Гуфа есть 60 дней с момента вступления в силу постановления мирового судьи столичного района Зюзино.
Певец Macan (Андрей Косолапов) - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
У рэпера Macan вновь образовался долг перед ГИБДД
15 августа, 09:45
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
