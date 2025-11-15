https://ria.ru/20251115/reper-2055167377.html
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка столичного района Зюзино оштрафовал на 9 тысяч рублей рэпера Гуфа (Алексея Долматова) за неуплату штрафа, назначенного за езду по выделенной линии, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Признать Долматова Алексея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 9 000 (девять тысяч) рублей", - говорится в постановлении суда в распоряжении РИА Новости.
Изначально Гуф был оштрафован 5 мая на 4,5 тысячи рублей по статье 12.16 КоАП РФ
(Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) за езду по выделенной линии, которая предусмотрена для общественного транспорта и такси. Сам он ехал с водителем, поскольку ранее был лишен водительского удостоверения. Срок оплаты штрафа был установлен до конца июля, однако рэпер его не оплатил.
В сентябре был составлен протокол по данному факту части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Теперь для оплаты штрафа у Гуфа есть 60 дней с момента вступления в силу постановления мирового судьи столичного района Зюзино.