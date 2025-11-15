Рейтинг@Mail.ru
Более 1,3 тысячи метров изношенных труб заменят в подмосковных Химках - РИА Новости, 15.11.2025
14:03 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/remont-2055167717.html
Более 1,3 тысячи метров изношенных труб заменят в подмосковных Химках
Специалисты меняют изношенные трубы на улице Кирова в Химках, в планах реконструировать участок протяженностью более 1,3 тысячи метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2025
Ремонт трубопровода на улице Кирова в Химках закончат в ноябре

© Фото : пресс-служба администрации ХимокЗамена изношенных труб в подмосковных Химках
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты меняют изношенные трубы на улице Кирова в Химках, в планах реконструировать участок протяженностью более 1,3 тысячи метров, сообщает пресс-служба администрации округа.
Ремонт позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тысяч жителей города. Ход ремонта на участке проверила глава города Елена Землякова.
"Это один из этапов инвестиционной программы "Химкинского водоканала". На этом участке изношенные трубы меняют на новые, что значительно повысит надежность сети. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тысяч потребителей", — отметила Землякова.
По инвестиционной программе здесь также заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Это позволит в случае аварийных отключений оперативно переключать сети и не оставлять потребителей без ресурса.
"Реконструкцию трубопровода планируют завершить к концу ноября. По окончании строительных работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории", — рассказал директор "Химкинского Водоканала" Виктор Голомзин.
16 ноября на участке будет временно ограничено движение на повороте с улицы Кирова на улицу Ватутина (у лицея №7). Специалисты запланировали работы с ограничением движения именно в выходной день, чтобы минимизировать неудобства для жителей, школьников и их родителей.
Выездная администрация в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Выездная администрация в подмосковных Химках приняла 47 обращений
