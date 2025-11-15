Более 1,3 тысячи метров изношенных труб заменят в подмосковных Химках

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты меняют изношенные трубы на улице Кирова в Химках, в планах реконструировать участок протяженностью более 1,3 тысячи метров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тысяч жителей города. Ход ремонта на участке проверила глава города Елена Землякова.

"Это один из этапов инвестиционной программы "Химкинского водоканала". На этом участке изношенные трубы меняют на новые, что значительно повысит надежность сети. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тысяч потребителей", — отметила Землякова.

По инвестиционной программе здесь также заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Это позволит в случае аварийных отключений оперативно переключать сети и не оставлять потребителей без ресурса.

"Реконструкцию трубопровода планируют завершить к концу ноября. По окончании строительных работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории", — рассказал директор "Химкинского Водоканала" Виктор Голомзин.