Более 20 рейсов задерживаются на вылет из "Пулково"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Более 20 рейсов задерживается на вылет из аэропорта "Пулково" и более 20 рейсов - на прилет, следует из онлайн-табло аэропорта.

Пресс-служба отмечала, что не все задержки рейсов из аэропорта "Пулково" связаны с погодными условиями. В частности, в ночное время в ряде аэропортов страны вводились ограничения, что вносит коррективы в расписание. Вылеты нескольких зарубежных рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов.