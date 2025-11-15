https://ria.ru/20251115/rejsy-2055161883.html
Более 20 рейсов задерживаются на вылет из "Пулково"
Более 20 рейсов задерживается на вылет из аэропорта "Пулково" и более 20 рейсов - на прилет, следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 15.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Более 20 рейсов задерживается на вылет из аэропорта "Пулково" и более 20 рейсов - на прилет, следует из онлайн-табло аэропорта.
Ранее пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта) сообщила, что аэропорт "Пулково
" справился с первым снегопадом. На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме. Всю ночь аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы. Аэропорт "Пулково" работает штатно.
Пресс-служба отмечала, что не все задержки рейсов из аэропорта "Пулково" связаны с погодными условиями. В частности, в ночное время в ряде аэропортов страны вводились ограничения, что вносит коррективы в расписание. Вылеты нескольких зарубежных рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов.