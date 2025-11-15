Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/pvo-2055158837.html
Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА в зоне СВО
Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 15.11.2025
Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА в зоне СВО
Российская ПВО за сутки сбила в зоне спецоперации 247 украинских беспилотников, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:31:00+03:00
2025-11-15T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780048312_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a9aa66538329ce1a552adc65ebd148b.jpg
https://ria.ru/20251115/svo-2055158710.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780048312_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_06c4412287a69a2a15912c5681e2e2b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА в зоне СВО

Силы ПВО за сутки сбили 247 украинских беспилотников в зоне СВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила в зоне спецоперации 247 украинских беспилотников, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Штурмовые подразделения "Центра" приступили к зачистке Ровного в ДНР
12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала