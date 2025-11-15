https://ria.ru/20251115/pvo-2055158837.html
Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА в зоне СВО
Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА в зоне СВО
Российская ПВО за сутки сбила в зоне спецоперации 247 украинских беспилотников, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
Силы ПВО за сутки сбили 247 украинских беспилотников в зоне СВО