ПВО сбила за ночь 64 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 15.11.2025 (обновлено: 09:34 15.11.2025)
ПВО сбила за ночь 64 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 64 украинских беспилотника - РИА Новости, 15.11.2025
ПВО сбила за ночь 64 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 64 украинских дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
рязанская область
липецкая область
самарская область
вооруженные силы украины
россия
ростовская область
рязанская область
липецкая область
самарская область
тульская область
республика татарстан (татарстан)
тамбовская область
саратовская область
воронежская область
2025
безопасность, россия, ростовская область, рязанская область, липецкая область, самарская область, вооруженные силы украины, тульская область, республика татарстан (татарстан), тамбовская область, саратовская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Рязанская область, Липецкая область, Самарская область, Вооруженные силы Украины, Тульская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тамбовская область, Саратовская область, Воронежская область

ПВО сбила за ночь 64 украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 64 украинских дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"С 23:00 мск 14 ноября до 7:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Вчера, 02:06
Российские бойцы сбили:
  • 25 БПЛА — в Рязанской области;
  • 17 — в Ростовской;
  • восемь — в Тамбовской;
  • пять — в Воронежской;
  • по два — в Белгородской, Саратовской и Липецкой областях;
  • по одному — в Тульской и Самарской областях, а также в Татарстане.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьРязанская областьЛипецкая областьСамарская областьВооруженные силы УкраиныТульская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Тамбовская областьСаратовская областьВоронежская область
 
 
