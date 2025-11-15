https://ria.ru/20251115/pvo-2055127098.html
ПВО сбила за ночь 64 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 64 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 64 украинских дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.11.2025
