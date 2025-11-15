ПВО уничтожила 64 украинских беспилотника за ночь

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября текущего года до 7.00 15 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 - над территорией Рязанской области, 17 - над территорией Ростовской области, восемь - над территорией Тамбовской области, пять - над территорией Воронежской области, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Саратовской области, два - над территорией Липецкой области, один - над территорией Тульской области, один - над территорией Самарской области и один БПЛА - над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
