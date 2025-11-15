Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 64 украинских беспилотника за ночь - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 15.11.2025 (обновлено: 08:05 15.11.2025)
ПВО уничтожила 64 украинских беспилотника за ночь
ПВО уничтожила 64 украинских беспилотника за ночь
ПВО уничтожила 64 украинских беспилотника за ночь

Следы от ракет ПВО
Следы от ракет ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября текущего года до 7.00 15 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 - над территорией Рязанской области, 17 - над территорией Ростовской области, восемь - над территорией Тамбовской области, пять - над территорией Воронежской области, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Саратовской области, два - над территорией Липецкой области, один - над территорией Тульской области, один - над территорией Самарской области и один БПЛА - над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
