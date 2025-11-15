Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 15.11.2025 (обновлено: 21:48 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/putin-2055222752.html
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.11.2025
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T21:34:00+03:00
2025-11-15T21:48:00+03:00
в мире
сирия
израиль
иран
биньямин нетаньяху
владимир путин
александр лукашенко
белорусская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20251112/prezident-2054494187.html
https://ria.ru/20251029/putin-2051438728.html
сирия
израиль
иран
россия
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, иран, биньямин нетаньяху, владимир путин, александр лукашенко, белорусская аэс, снг, россия, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, энергетика, атомная энергетика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, израильское наступление на город газа, палестина
В мире, Сирия, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС, СНГ, Россия, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Энергетика, Атомная энергетика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа, Израильское наступление на город Газа, Палестина
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху обстановку в секторе Газе и ядерную программу Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами", — рассказали там.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп в письме призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху
12 ноября, 14:58
Кроме того, они обсудили положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии.
Ранее в субботу Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили энергетику, а также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и актуальным международным темам. Среди прочего лидеры рассмотрели новые совместные проекты, в частности строительство третьего энергоблока на Белорусской АЭС.
Президенты также обсудили вопросы обороны и безопасности. При этом особое внимание они уделили ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.
Более подробно обсудить стоящие на повестке темы Путин и Лукашенко договорились на предстоящем саммите ОДКБ в Бишкеке и традиционной встрече лидеров стран СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков
29 октября, 12:17
 
В миреСирияИзраильИранБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелорусская АЭССНГРоссияСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеЭнергетикаАтомная энергетикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаИзраильское наступление на город ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала