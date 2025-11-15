https://ria.ru/20251115/putin-2055222752.html
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.11.2025
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T21:34:00+03:00
2025-11-15T21:34:00+03:00
2025-11-15T21:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20251112/prezident-2054494187.html
https://ria.ru/20251029/putin-2051438728.html
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с Нетаньяху обстановку в секторе Газе и ядерную программу Ирана