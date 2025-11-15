https://ria.ru/20251115/putin-2055217341.html
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику - РИА Новости, 15.11.2025
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил Кремль. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:36:00+03:00
2025-11-15T20:36:00+03:00
2025-11-15T20:59:00+03:00
в мире
россия
александр лукашенко
владимир путин
снг
союзное государство
белоруссия
белорусская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051438728.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр лукашенко, владимир путин, снг, белоруссия, белорусская аэс, энергетика, экономика, атомная энергетика
В мире, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, СНГ, Союзное государство, Белоруссия, Белорусская АЭС, Энергетика, Экономика, Атомная энергетика
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику
Путин и Лукашенко по телефону обсудили энергетику и новые проекты