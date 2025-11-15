Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику
Союзное государство
Союзное государство
 
20:36 15.11.2025 (обновлено: 20:59 15.11.2025)
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил Кремль. РИА Новости, 15.11.2025
в мире, россия, александр лукашенко, владимир путин, снг, белоруссия, белорусская аэс, энергетика, экономика, атомная энергетика
В мире, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, СНГ, Союзное государство, Белоруссия, Белорусская АЭС, Энергетика, Экономика, Атомная энергетика
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику

Путин и Лукашенко по телефону обсудили энергетику и новые проекты

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил Кремль.
"Проведен обмен мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам", — рассказали там.
Главы государств также обсудили вопросы обороны и безопасности. При этом особое внимание они уделили ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.
Помимо этого, они рассмотрели новые совместные проекты, в частности строительство третьего энергоблока на Белорусской АЭС.
Более подробно обсудить стоящие на повестке темы президенты договорились на предстоящем саммите ОДКБ в Бишкеке и традиционной встрече лидеров стран СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков
29 октября, 12:17
 
Союзное государство
 
 
