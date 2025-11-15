Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
20:16 15.11.2025 (обновлено: 20:17 15.11.2025)
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 15.11.2025
белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.
Детали беседы пока не приводятся.
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко
10 ноября, 15:21
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко
10 ноября, 15:21
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала