https://ria.ru/20251115/putin-2055214278.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.11.2025
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:16:00+03:00
2025-11-15T20:16:00+03:00
2025-11-15T20:17:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152299/98/1522999875_70:0:2902:1593_1920x0_80_0_0_6a79dd29ee6107604ed131fad3ed76dc.jpg
https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053963939.html
белоруссия
россия
белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
