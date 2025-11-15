Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал конкурсантов "Изобретателя года" - РИА Новости, 15.11.2025
12:51 15.11.2025
Путин поприветствовал конкурсантов "Изобретателя года"
Путин поприветствовал конкурсантов "Изобретателя года"
2025-11-15T12:51:00+03:00
2025-11-15T12:51:00+03:00
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса "Изобретатель года", отметив, что конкурсантов объединяет смелость идей и творческих замыслов, искреннее стремление трудиться на благо Родины.
"Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса "Изобретатель года"... Отрадно, что всех вас – инженеров, конструкторов, рационализаторов, работников промышленных предприятий, научных и образовательных центров, студентов и школьников – объединяют смелость идей и творческих замыслов, упорство и настойчивость, искреннее стремление трудиться на благо Родины", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что участники конкурса своими прорывными открытиями и разработками вносят значимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, укрепление экономического, индустриального потенциала страны, технологического суверенитета России.
"Поздравляю лауреатов с заслуженной победой. Уверен, что нынешний успех вдохновит вас на новые свершения. Желаю вам всего наилучшего", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
РоссияВладимир Путин
 
 
