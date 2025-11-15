Путин поприветствовал конкурсантов "Изобретателя года"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса "Изобретатель года", отметив, что конкурсантов объединяет смелость идей и творческих замыслов, искреннее стремление трудиться на благо Родины.

"Поздравляю лауреатов с заслуженной победой. Уверен, что нынешний успех вдохновит вас на новые свершения. Желаю вам всего наилучшего", - заключил президент.