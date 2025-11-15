Путин поприветствовал конкурсантов "Изобретателя года"

https://ria.ru/20251115/putin-2055161640.html
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса "Изобретатель года", отметив, что конкурсантов объединяет смелость идей и творческих замыслов, искреннее стремление трудиться на благо Родины.
"Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса "Изобретатель года"... Отрадно, что всех вас – инженеров, конструкторов, рационализаторов, работников промышленных предприятий, научных и образовательных центров, студентов и школьников – объединяют смелость идей и творческих замыслов, упорство и настойчивость, искреннее стремление трудиться на благо Родины", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля
.
Путин
добавил, что участники конкурса своими прорывными открытиями и разработками вносят значимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, укрепление экономического, индустриального потенциала страны, технологического суверенитета России
.
"Поздравляю лауреатов с заслуженной победой. Уверен, что нынешний успех вдохновит вас на новые свершения. Желаю вам всего наилучшего", - заключил президент.