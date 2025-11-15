Рейтинг@Mail.ru
04:10 15.11.2025 (обновлено: 04:11 15.11.2025)
Прокуратура оспаривает контракт курской корпорации, строившей фортификации
происшествия, курск, курская область, владимир лукин
Происшествия, Курск, Курская область, Владимир Лукин
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области в суде оспаривает контракт АО "Корпорация развития Курской области", чьи руководители обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций, с московским ООО "Инженерный ресурс" на сумму почти 1,3 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что заявлены требования "о признании недействительным в силу ничтожности договора от 20.03.2025… заключенного между АО "Корпорация развития Курской области" и ООО "Инженерный ресурс" на сумму 1 288 000 000 рублей, а также о взыскании по договору от 20.03.2025… с ООО "Инженерный ресурс" в пользу Российской Федерации в лице министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации денежных средств в размере 194 750 000 рублей".
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли
11 ноября, 17:52
Иск поступил в суд в октябре. Ранее подробности дела не сообщались. Суд назначил предварительные слушания по делу на 10 декабря.
Прокуратура просила принять обеспечительные меры по своему иску в виде ареста денежных средств ООО "Инженерный ресурс" в пределах суммы заявленных к нему требований, находящихся и поступающих на расчетные счета ответчика, но суд ходатайство отклонил.
Ленинский районный суд Курска в настоящее время слушает уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Инженерный ресурс" является "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения". Компания принадлежит двум физлицам.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
6 ноября, 14:52
 
ПроисшествияКурскКурская областьВладимир Лукин
 
 
