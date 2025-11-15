Прокуратура оспаривает контракт курской корпорации, строившей фортификации

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области в суде оспаривает контракт АО "Корпорация развития Курской области", чьи руководители обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций, с московским ООО "Инженерный ресурс" на сумму почти 1,3 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что заявлены требования "о признании недействительным в силу ничтожности договора от 20.03.2025… заключенного между АО "Корпорация развития Курской области" и ООО "Инженерный ресурс" на сумму 1 288 000 000 рублей, а также о взыскании по договору от 20.03.2025… с ООО "Инженерный ресурс" в пользу Российской Федерации в лице министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации денежных средств в размере 194 750 000 рублей".

Иск поступил в суд в октябре. Ранее подробности дела не сообщались. Суд назначил предварительные слушания по делу на 10 декабря.

Прокуратура просила принять обеспечительные меры по своему иску в виде ареста денежных средств ООО "Инженерный ресурс" в пределах суммы заявленных к нему требований, находящихся и поступающих на расчетные счета ответчика, но суд ходатайство отклонил.

Ленинский районный суд Курска в настоящее время слушает уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области . При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.