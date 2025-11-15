В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов

"По версии следствия, в 2021 году фигуранты под видом законной деятельности микрофинансовых организаций организовали схему по незаконной выдаче потребительских кредитов (займов). С физическими лицами заключались договоры (расписки), с указанием суммы денежных средств, которые фактически не передавались заемщикам. В дальнейшем они переуступали права требования, и денежные средства взыскивались принудительно. При этом взыскиваемые суммы значительно превышали фактически выданные", - говорится в сообщении.