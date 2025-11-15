https://ria.ru/20251115/primore-2055160337.html
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов - РИА Новости, 15.11.2025
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов
Трое жителей Приморья подозреваются в мошенничестве при выдаче микрозаймов, они переуступали права требования на суммы, значительно превышающие выданные займы,... РИА Новости, 15.11.2025
Троих жителей Приморья заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Трое жителей Приморья подозреваются в мошенничестве при выдаче микрозаймов, они переуступали права требования на суммы, значительно превышающие выданные займы, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, в 2021 году фигуранты под видом законной деятельности микрофинансовых организаций организовали схему по незаконной выдаче потребительских кредитов (займов). С физическими лицами заключались договоры (расписки), с указанием суммы денежных средств, которые фактически не передавались заемщикам. В дальнейшем они переуступали права требования, и денежные средства взыскивались принудительно. При этом взыскиваемые суммы значительно превышали фактически выданные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранты действовали в составе организованной группы. На трех местных жителей возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ
"Мошенничество".
Двое подозреваемых задержаны, третий находится в розыске. Ходатайство об аресте задержанных будет направлено в суд.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю
и УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.