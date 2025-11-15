Рейтинг@Mail.ru
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/primore-2055160337.html
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов - РИА Новости, 15.11.2025
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов
Трое жителей Приморья подозреваются в мошенничестве при выдаче микрозаймов, они переуступали права требования на суммы, значительно превышающие выданные займы,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:41:00+03:00
2025-11-15T12:41:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_126:0:2875:1546_1920x0_80_0_0_070b4da7127cdc42e03812e0651642e9.jpg
https://ria.ru/20250301/rossija-2002378171.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_4ca0eb98cbe406081c28c947cfc68d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье троих жителей заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов

Троих жителей Приморья заподозрили в мошенничестве при выдаче микрозаймов

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Трое жителей Приморья подозреваются в мошенничестве при выдаче микрозаймов, они переуступали права требования на суммы, значительно превышающие выданные займы, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, в 2021 году фигуранты под видом законной деятельности микрофинансовых организаций организовали схему по незаконной выдаче потребительских кредитов (займов). С физическими лицами заключались договоры (расписки), с указанием суммы денежных средств, которые фактически не передавались заемщикам. В дальнейшем они переуступали права требования, и денежные средства взыскивались принудительно. При этом взыскиваемые суммы значительно превышали фактически выданные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранты действовали в составе организованной группы. На трех местных жителей возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Двое подозреваемых задержаны, третий находится в розыске. Ходатайство об аресте задержанных будет направлено в суд.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.
Процент - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В России вступает в силу закон о самозапрете на кредиты и займы
1 марта, 00:14
 
ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала