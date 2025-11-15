В Приморье подозреваемые в мошенничестве обманули 20 военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в мошенничестве с микрокредитами в Приморье обманули 20 военнослужащих, в том числе участников СВО, на сумму около 10 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

Ранее в субботу региональное СУСК РФ сообщило, что трое местных жителей под видом законной деятельности микрофинансовых организаций организовали схему по незаконной выдаче потребительских кредитов. Они заключали договоры с физлицами с указанием сумм, которые фактически не передавались заёмщикам. Фигуранты переуступали права требования, и деньги взыскивались принудительно, при этом суммы значительно превышали фактически выданные. Возбуждено дело о мошенничестве. Два подозреваемых задержаны, третий в розыске.

"В Приморье прокуратура пресекла деятельность преступной группы, посягавшей на права военнослужащих, в том числе участников СВО… От противоправных действий пострадало 20 граждан на сумму около 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре РИА Новости уточнили, что все 20 пострадавших - военнослужащие.

По данным прокуратуры, под предлогом невозможности оформления займов через микрофинансовые организации военнослужащим навязывались кабальные договоры займа с физическими лицами. При этом часть денег заёмщикам фактически не передавалась, а процентные ставки существенно превышали разрешённые законом пределы.

"В числе прочего прокуратура выявила факт массового вынесения судебных приказов по сомнительным распискам. В рамках надзорной деятельности установлено, что один из мировых судей Владивостока систематически выдавал судебные приказы по требованиям, основанным на заведомо кабальных договорах займа, без должной правовой оценки их содержания на предмет соответствия закону. Это позволило преступной группе легитимизировать незаконные взыскания с военнослужащих", - отмечает ведомство.

Прокуратура проверяет законность судебных актов, вынесенных по искам членов преступной группы.

Один из фигурантов уже заключён под стражу сроком на 2 месяца.