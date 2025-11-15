Мастера малой ракетки: Россия и КНДР соревнуются в пинг-понге в Приморье

Взаимодействие Приморского края и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в спортивной сфере активно развивается. О том, как в этом году с 2 по 15 ноября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском проходят учебно-тренировочные сборы и товарищеские матчи национальных сборных команд, — в материале РИА Новости.

Укрепление дружественных связей

По данным регионального министерства физической культуры и спорта, сборная России приехала в составе 27 спортсменов и шести тренеров. В составе сборной КНДР — 19 спортсменов и четыре тренера. Этот визит стал ответным для российской команды, которая в октябре побывала в Пхеньяне.

С представителями национальных команд встретился министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

"Тренировочные мероприятия сборных команд России и КНДР по настольному теннису — важное для нас спортивное событие. Мы видим, как наши спортсмены перенимают опыт северокорейских коллег, среди которых есть участники и призеры Олимпийских игр, российских титулованных мастеров. Совместные сборы дают синергетический эффект, укрепляют дружеские связи между странами", — приводятся слова Кузнецова на официальном сайте министерства спорта Приморья.

Он добавил, что регион поддерживает тесные отношения с соседями по спортивному сотрудничеству и обменам — в прошлом году был организован ряд сборов и матчевых встреч по различным видам спорта. Уже через неделю юношеская команда Приморья отправится в Пхеньян на хоккейные матчи.

Во время пребывания во Владивостоке команды двух стан провели два товарищеских матча, которые прошли 7 и 12 ноября.

© Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Приморского края КНДР в Приморье © Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Приморского края КНДР в Приморье

Бесценный опыт

По словам главного тренера сборной России по настольному теннису Виктора Батова, встречи с сильной сборной КНДР помогают российским спортсменам отрабатывать новые игровые элементы и совершенствовать тактику.

"Недавно мы были на сборах в Пхеньяне и видели, насколько высокий уровень у корейских спортсменов. Здесь, во Владивостоке, мы уже сыграли два матча, и в некоторых партиях были близки к победе. Молодые спортсмены, такие как Тихонов и Федотов, уже могут соперничать с первой ракеткой КНДР. Этот опыт для нас бесценен", — рассказал Батов.

Он добавил, что Россия уверенно движется на восток, и в декабре команды продолжат сборы в Китае, в Гуанчжоу.

Качественное проведение сборов и профессиональное судейство обеспечила краевая федерация настольного тенниса.

"В товарищеском матче играли по три состава сборных КНДР и России. В одной встрече единственную победу одержали наши спортсмены в мужском разряде со счетом 3:1. Судейство полностью обеспечивали приморские судьи. Для наших спортсменов это отличный опыт — увидеть, как играют сильнейшие теннисисты мира", — поделилась главный судья турнира, представитель Федерации настольного тенниса Приморского края Светлана Гулакова.