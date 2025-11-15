Приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" по делу о взятке вступил в силу

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ни прокуратура, ни защита не стали обжаловать приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" Алексею Степанову, оштрафованному на 3,5 миллиона рублей за дачу взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, решение суда вступило в силу, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.