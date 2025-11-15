https://ria.ru/20251115/prigovor-2055125787.html
Приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" по делу о взятке вступил в силу
Приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" по делу о взятке вступил в силу - РИА Новости, 15.11.2025
Приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" по делу о взятке вступил в силу
Ни прокуратура, ни защита не стали обжаловать приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" Алексею Степанову, оштрафованному на 3,5 миллиона рублей за дачу взятки... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T07:56:00+03:00
2025-11-15T07:56:00+03:00
2025-11-15T07:56:00+03:00
москва
лукойл
газпром
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20251115/vzyatka-2055121216.html
https://ria.ru/20251115/vzyatka-2055119290.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, лукойл, газпром, роснефть
Москва, ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть
Приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" по делу о взятке вступил в силу
Приговор бывшему менеджеру "Лукойла" Степанову по делу о взятке вступил в силу
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ни прокуратура, ни защита не стали обжаловать приговор бывшему топ-менеджеру "Лукойла" Алексею Степанову, оштрафованному на 3,5 миллиона рублей за дачу взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, решение суда вступило в силу, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Вступил в силу", - говорится в материалах.
Как следует из данных, приговор сторонами защиты и обвинения обжалован не был.
Мещанский суд Москвы
в середине августа приговорил Степанова к штрафу в 3,5 миллиона рублей, сотрудников Центральной энергетической таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова - к штрафам до 5 миллионов рублей. Таможенников также лишили званий и обязали солидарно выплатить 3,2 миллиона рублей, то есть сумму полученных взяток. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном разглашении налоговой тайны, а Степанов - в посредничестве в передаче взятки и в незаконном сборе сведений, составляющих налоговую тайну.
Суд установил, что в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники таможни за взятку передали Степанову статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну. Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, сведения касались экспортной деятельности ряда компаний, среди них - "Газпром нефть
", "Роснефть
", "Сургутэкс", "Сургутнефтегаз
", "Татнефть
" "Русинвест".
В деле, помимо осужденных фигурантов, упоминается вице-президент ПАО "Лукойл
" Виталий Робертус, который и давал задание Степанову заполучить вышеуказанную информацию. Робертус скоропостижно скончался в марте 2024 года на 54 году жизни, его уголовное преследование прекращено в связи со смертью.