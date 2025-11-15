Рейтинг@Mail.ru
Президент Анголы планирует посетить Россию, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2025
09:19 15.11.2025
Президент Анголы планирует посетить Россию, заявил посол
Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует посетить Россию в 2026 году, визит может состояться в первой половине года, рассказал РИА Новости посол страны в Москве РИА Новости, 15.11.2025
в мире
россия
ангола
москва
жоау лоуренсу
аугушту да силва кунья
россия
ангола
москва
в мире, россия, ангола, москва, жоау лоуренсу, аугушту да силва кунья
В мире, Россия, Ангола, Москва, Жоау Лоуренсу, Аугушту да Силва Кунья
Президент Анголы планирует посетить Россию, заявил посол

Посол Да Силва Кунья: президент Анголы планирует посетить Россию в 2026 году

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует посетить Россию в 2026 году, визит может состояться в первой половине года, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.
Изначально, рассказал дипломат, визит ангольского лидера в Москву планировался на апрель 2025 года, но был перенесен из-за сложностей в согласовании графиков лидеров двух стран.
"Я со всей уверенностью могу сказать, что этот вопрос (о визите в РФ президента Анголы - ред.) не отодвинут на второй план и визит состоится. Пока что до нас не доведены предполагаемые новые даты визита, но, возможно, они обсуждаются напрямую. Возможно, официальный визит состоится в следующем году. Мы надеемся, что это будет первый триместр следующего года или хотя бы его первая половина", - сказал посол.
Предыдущий визит ангольского президента Жоау Лоуренсу в Россию состоялся в апреле 2019 года, тогда ангольский лидер встретился с российским президентом, они обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, гуманитарной области, а также актуальную международную и региональную повестку.
В миреРоссияАнголаМоскваЖоау ЛоуренсуАугушту да Силва Кунья
 
 
