Патриарх Кирилл поздравил президента Палестины с 90-летием - РИА Новости, 15.11.2025
10:36 15.11.2025
Патриарх Кирилл поздравил президента Палестины с 90-летием
Патриарх Кирилл поздравил президента Палестины с 90-летием - РИА Новости, 15.11.2025
Патриарх Кирилл поздравил президента Палестины с 90-летием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса с 90-летием со дня рождения и пожелал народу Палестины справедливого мира,... РИА Новости, 15.11.2025
палестина
махмуд аббас
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
палестина
палестина, махмуд аббас, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Палестина, Махмуд Аббас, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поздравил президента Палестины с 90-летием

Патриарх Кирилл поздравил Аббаса с 90-летием и пожелал Палестине мира

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса с 90-летием со дня рождения и пожелал народу Палестины справедливого мира, поздравление опубликовано на сайте РПЦ.
"Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент! Сердечно поздравляю Вас с 90-летием. Вы являетесь опытным и дальновидным государственным деятелем, неизменно выступающим за мир на палестинской земле, люди которой в последние годы тяжко страждут и претерпевают суровые испытания. Ваши труды на благо своего народа, взвешенная позиция по острым вопросам современности и верность долгу снискали Вам уважение и признание не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами", - написал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил Аббаса за заботу о сохранении христианских святынь на палестинской земле, "привлекающих для поклонения и молитв множество верующих со всего мира".
"В этот памятный для Вас день желаю Вам крепости сил и успехов в ответственном служении, а народу Палестины - прочного справедливого мира и всяческого благополучия", - заключил глава Русской церкви.
ПалестинаМахмуд АббасРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
