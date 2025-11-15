Патриарх Кирилл поздравил президента Палестины с 90-летием

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса с 90-летием со дня рождения и пожелал народу Палестины справедливого мира, поздравление опубликовано на сайте РПЦ.
"Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент! Сердечно поздравляю Вас с 90-летием. Вы являетесь опытным и дальновидным государственным деятелем, неизменно выступающим за мир на палестинской земле, люди которой в последние годы тяжко страждут и претерпевают суровые испытания. Ваши труды на благо своего народа, взвешенная позиция по острым вопросам современности и верность долгу снискали Вам уважение и признание не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами", - написал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил Аббаса за заботу о сохранении христианских святынь на палестинской земле, "привлекающих для поклонения и молитв множество верующих со всего мира".
"В этот памятный для Вас день желаю Вам крепости сил и успехов в ответственном служении, а народу Палестины - прочного справедливого мира и всяческого благополучия", - заключил глава Русской церкви.
