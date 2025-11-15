Вильфанд сообщил об ощутимом потеплении в азиатской части России

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Влияние воздушных масс из Атлантики приведет к тому, что в азиатской части России в течение длительного времени будет тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.