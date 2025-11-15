https://ria.ru/20251115/poteplenie-2055120673.html
Вильфанд сообщил об ощутимом потеплении в азиатской части России
Вильфанд сообщил об ощутимом потеплении в азиатской части России - РИА Новости, 15.11.2025
Вильфанд сообщил об ощутимом потеплении в азиатской части России
Влияние воздушных масс из Атлантики приведет к тому, что в азиатской части России в течение длительного времени будет тепло, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T05:50:00+03:00
2025-11-15T05:50:00+03:00
2025-11-15T05:50:00+03:00
россия
красноярский край
чукотка
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg
https://ria.ru/20251115/moskva-2055118458.html
россия
красноярский край
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1dc03622278f350e18400077fd3070ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярский край, чукотка, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Красноярский край, Чукотка, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд сообщил об ощутимом потеплении в азиатской части России
Вильфанд: в азиатской части России произойдет ощутимое потепление