Посол назвал сроки следующей межправкомиссии России и Анголы - РИА Новости, 15.11.2025
09:42 15.11.2025
Посол назвал сроки следующей межправкомиссии России и Анголы
Следующая межправительственная комиссия России и Анголы может состояться в 2026 году в Луанде, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва... РИА Новости, 15.11.2025
россия, ангола, луанда, аугушту да силва кунья
Россия, Ангола, Луанда, Аугушту да Силва Кунья
Посол назвал сроки следующей межправкомиссии России и Анголы

Да Силва Кунья: следующая межправкомиссия РФ и Анголы может пройти в 2026 году

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следующая межправительственная комиссия России и Анголы может состояться в 2026 году в Луанде, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.
"Было предложено провести встречу в следующем году и согласовать дату позднее. И, скорее всего, эта встреча будет проведена в Луанде. Но конкретной даты пока нет", - сказал дипломат, комментируя предполагаемую дату заседания МПК.
Предыдущее заседание межправительственной комиссии России и Анголы состоялось в 2018 году.
Жоау Лоуренсу - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Президент Анголы планирует посетить Россию, заявил посол
РоссияАнголаЛуандаАугушту да Силва Кунья
 
 
