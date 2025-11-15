https://ria.ru/20251115/posol-2055136912.html
Посол назвал сроки следующей межправкомиссии России и Анголы
Посол назвал сроки следующей межправкомиссии России и Анголы - РИА Новости, 15.11.2025
Посол назвал сроки следующей межправкомиссии России и Анголы
Следующая межправительственная комиссия России и Анголы может состояться в 2026 году в Луанде, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва... РИА Новости, 15.11.2025
Посол назвал сроки следующей межправкомиссии России и Анголы
Да Силва Кунья: следующая межправкомиссия РФ и Анголы может пройти в 2026 году