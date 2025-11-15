Рейтинг@Mail.ru
Посол Анголы оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией
08:22 15.11.2025
Посол Анголы оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией
Посол Анголы оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией
Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Анголой значительно уменьшит стоимость перелётов из РФ в Африку, заявил РИА Новости посол Анголы в России
2025-11-15T08:22:00+03:00
2025-11-15T08:35:00+03:00
2025
Россия, Ангола, Африка, Аугушту да Силва Кунья, Аэрофлот
Посол Анголы оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией

Да Силва Кунья: прямые авиарейсы с Анголой уменьшат стоимость перелетов в Африку

Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Анголой значительно уменьшит стоимость перелётов из РФ в Африку, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
"Я уверен, что интерес и спрос на прямое авиасообщение между нашими странами будет, поскольку оно снизит стоимость билетов на полеты из России в Африку", - сказал дипломат.
Он уточнил, что Ангола видит перспективу в развитии прямых рейсов как для туризма, так и для экономических связей.
Россия и Ангола ранее были связаны прямыми рейсами "Аэрофлота", однако авиасообщение было прекращено в 2012 году.
