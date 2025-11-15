"Вы проиграете": Туск обратился к Зеленскому

Он добавил, что деньги уже выброшены на ветер и "цена в любом случае будет очень высокой".

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и"Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.