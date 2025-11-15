Рейтинг@Mail.ru
Снежная крупа накрыла восток Москвы - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/pogoda-2055192606.html
Снежная крупа накрыла восток Москвы
Снежная крупа накрыла восток Москвы - РИА Новости, 15.11.2025
Снежная крупа накрыла восток Москвы
Снежная крупа накрыла восток Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T16:49:00+03:00
2025-11-15T16:49:00+03:00
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758713393_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_7400fd0ed0ef31eba4deb51809b9ba3c.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758713393_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_d08586f71ad59bcea0472666f4c5c3a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода
Москва, Погода
Снежная крупа накрыла восток Москвы

На восток Москвы посыпалась снежная крупа

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Снежная крупа накрыла восток Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Восток Москвы в субботу накрыла темная туча, из нее на город посыпалась снежная крупа. Она продолжала интенсивно идти около десяти минут.
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала