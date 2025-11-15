Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о бесчеловечном отношении украинских командиров
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 15.11.2025 (обновлено: 10:01 15.11.2025)
Пленный рассказал о бесчеловечном отношении украинских командиров
Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
Военнослужащий 155 отдельной механизированной бригады ВСУ Самодай сдался в плен военнослужащим группировки войск "Центр" ВС РФ в ходе освобождения Красноармейска.
"Артиллерия очень плотно работала по Покровску. Много двухсотых, трехсотых. Связи тоже практически нет. Воды, еды нету, БК (боекомплекта - ред.) тоже нету. Да и воевать никто не хочет. И многие хотят сдаться в плен. Командиры к нам относились бесчеловечно. Нас за людей не считали. Просто как штрафники", - сказал пленный.
По его словам, у военнослужащих ВСУ не было никаких шансов выбраться из окружения, поэтому Самодай вместе с сослуживцами сдался в плен.
"Из окружения выйти было невозможно, и мы решили сдаться в плен. Ваши ребята пришли к этим хлопцам, к нашим, что в подвале сидели. И те их привели к нашему подъезду, где мы жили. Позвали нас, и мы вышли… Сдались... Солдаты относились нормально. Не били, покормили, курить давали. В общем - все нормально", - сказал Самодай.
Он отметил, что сегодня Украиной руководит вор и лжец.
"Хочу передать своим побратимам, что с нашим президентом, который постоянно врет и ворует деньги - плохая идея воевать с русскими. Так что, ребята, сдавайтесь в плен, будете живы", - сказал военнопленный ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
