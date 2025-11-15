Рейтинг@Mail.ru
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 15.11.2025 (обновлено: 08:44 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/plen-2055123278.html
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2025
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:54:00+03:00
2025-11-15T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_00971f0b3260bb0b3d696f7c2729e1e9.jpg
https://ria.ru/20251113/naemniki-2054777812.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b0850be99338bb34d9b92b7f31faab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире

Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен. За сутки сдались пять военнослужащих бригады", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Харьковскую область прибыли наемники из Колумбии, заявил Лисняк
13 ноября, 15:20
По его словам, речь идет о военных, находящихся на позициях с весны этого года.
На Харьковском направлении действует бойцы группировки "Север". На этой неделе они освободили населенный пункт Синельниково, а также ликвидировали более 960 украинских боевиков.
Потери противника составили:
  • три танка;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • 70 автомобилей,
  • 14 орудий полевой артиллерии;
  • три станции радиоэлектронной борьбы;
  • три РЛС;
  • восемь хранилищ боеприпасов;
  • 37 складов материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала