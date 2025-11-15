МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен. За сутки сдались пять военнослужащих бригады", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о военных, находящихся на позициях с весны этого года.

На Харьковском направлении действует бойцы группировки "Север". На этой неделе они освободили населенный пункт Синельниково, а также ликвидировали более 960 украинских боевиков.

Потери противника составили: