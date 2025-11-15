https://ria.ru/20251115/plen-2055123278.html
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2025
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области
Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:54:00+03:00
2025-11-15T06:54:00+03:00
2025-11-15T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_00971f0b3260bb0b3d696f7c2729e1e9.jpg
https://ria.ru/20251113/naemniki-2054777812.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b0850be99338bb34d9b92b7f31faab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен. За сутки сдались пять военнослужащих бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о военных, находящихся на позициях с весны этого года.
На Харьковском направлении действует бойцы группировки "Север". На этой неделе они освободили населенный пункт Синельниково, а также ликвидировали более 960 украинских боевиков.
Потери противника составили:
- три танка;
- шесть боевых бронированных машин;
- 70 автомобилей,
- 14 орудий полевой артиллерии;
- три станции радиоэлектронной борьбы;
- три РЛС;
- восемь хранилищ боеприпасов;
- 37 складов материальных средств.