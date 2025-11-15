Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили строительство третьего блока на БелАЭС - РИА Новости, 15.11.2025
20:48 15.11.2025 (обновлено: 20:49 15.11.2025)
Путин и Лукашенко обсудили строительство третьего блока на БелАЭС
Путин и Лукашенко обсудили строительство третьего блока на БелАЭС - РИА Новости, 15.11.2025
Путин и Лукашенко обсудили строительство третьего блока на БелАЭС
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили двусторонние отношения, включая новые проекты, строительство третьего блока на... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:48:00+03:00
2025-11-15T20:49:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
бишкек
александр лукашенко
владимир путин
белорусская аэс
Путин и Лукашенко обсудили строительство третьего блока на БелАЭС

Белта: Путин и Лукашенко обсудили новые проекты, оборону и ситуацию на границе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили двусторонние отношения, включая новые проекты, строительство третьего блока на БелАЭС, вопросы обороны и ситуацию на границе Союзного государства, передает агентство Белта.
"Пул Первого" ранее сообщил, что телефонный разговор состоялся в субботу.
«
"Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе рассмотрев новые перспективные проекты. В частности, ⁠президенты затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, Лукашенко и Путин также обсудили вопросы обороны и безопасности. Отдельно в разговоре главы государств остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства, уточняет агентство.
"Более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес, президенты договорились в ближайшее время: прежде всего в ходе предстоящего в конце ноября в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности", - добавляет агентство.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Путин и Лукашенко обсудили международные темы и энергетику
20:36
 
В миреБелоруссияРоссияБишкекАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелорусская АЭС
 
 
