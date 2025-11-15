https://ria.ru/20251115/peregovory-2055218645.html
Путин и Лукашенко обсудили строительство третьего блока на БелАЭС
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили двусторонние отношения, включая новые проекты, строительство третьего блока на... РИА Новости, 15.11.2025
