Пьер де Голль ответил на вопрос о давлении в связи с поездкой в Россию

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль рассказал журналистам, что он не испытывал давления во Франции в связи со своей поездкой в Россию на симпозиум "БРИКС-Европа".

"На меня не было никакого давления или же каких то проблем, чтобы приехать сюда", - рассказал он.

По его словам, в своей поездке он видит определенную миссию по продвижению многополярного мира.

В субботу на федеральной территории Сириус проходит Международный симпозиум в формате " БРИКС -Европа".