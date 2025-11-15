Рейтинг@Mail.ru
Пьер де Голль ответил на вопрос о давлении в связи с поездкой в Россию - РИА Новости, 15.11.2025
14:45 15.11.2025
Пьер де Голль ответил на вопрос о давлении в связи с поездкой в Россию
Пьер де Голль ответил на вопрос о давлении в связи с поездкой в Россию
Президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль рассказал журналистам, что он не испытывал давления во Франции в связи со своей поездкой в Россию
в мире
франция
россия
европа
брикс
франция
россия
европа
в мире, франция, россия, европа, брикс
В мире, Франция, Россия, Европа, БРИКС
Пьер де Голль ответил на вопрос о давлении в связи с поездкой в Россию

Де Голль заявил, что не испытывал давления во Франции из-за поездки в Россию

Пьер де Голль. Архивное фото
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль рассказал журналистам, что он не испытывал давления во Франции в связи со своей поездкой в Россию на симпозиум "БРИКС-Европа".
"На меня не было никакого давления или же каких то проблем, чтобы приехать сюда", - рассказал он.
По его словам, в своей поездке он видит определенную миссию по продвижению многополярного мира.
В субботу на федеральной территории Сириус проходит Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа".
В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудят перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Де Голль назвал проект о федеративном союзе Европы большой ложью
