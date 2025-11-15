В Париже вооруженные люди попытались ограбить бутик Chanel

ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Несколько вооруженных человек попытались ограбить бутик люксового бренда Chanel в центре Парижа, сообщила в субботу газета Parisien со ссылкой на источник в полиции.
В июне 2024 года этот бутик уже подвергался ограблению, преступники протаранили его на джипе. Издание Paris Match сообщало, что стоимость украденного оценивается в миллион евро. Позднее полиция поймала четырех подозреваемых.
Преступники пытались протаранить вход в магазин на скутерах, но безуспешно. Охранник опустил защитную решетку, вынудив злоумышленников отказаться от своего плана и бежать, пишет Parisien.
В октябре целью грабителей стал другой бутик Chanel в центре Парижа, который также предварительно протаранили на автомобиле. Сумма украденного превышает полмиллиона евро. До этого ограблению с помощью тарана неоднократно подвергался и магазин Louis Vuitton: в сентябре, ноябре 2024 года и мае 2025 года.