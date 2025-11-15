МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Российские войска продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны

"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника", — говорится в сводке.

Российские бойцы сорвали две контратаки из районов Кутьковки и Петровки при попытке ВСУ деблокировать свои подразделения. Уничтожено десять боевиков, отметили в министерстве.

Всего за сутки украинская армия потеряла у Купянска до 50 военных, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевую бронированную машину Snatch британского производства, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов и три автомобиля.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад. Во вторник Минобороны сообщило об освобождении восточной части Купянска.

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.

Как отмечали в Минобороны России , подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.