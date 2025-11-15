В Стамбуле туристов переселили из отеля после смерти троих постояльцев

Директор Департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер ранее сообщил, что мать и двое детей из семьи Бёджек в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. Глава семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние критическое. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено.

По данным СМИ, на данный момент в рамках расследования гибели троих человек задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве уже восемь человек, в том числе продавцы ряда лавок, владелец ресторана, хозяин отеля и другие подозреваемые.

СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.