В Стамбуле туристов переселили из отеля после смерти троих постояльцев

СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Постояльцев гостиницы в Стамбуле, трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, расселили по другим отелям, сообщает портал birgun.
Еще двое иностранных туристов были госпитализированы в субботу из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы заявил журналистам, что отель безопасен. СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции, на официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились.
«
"Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ (впоследствии скончавшиеся – ред.), освобождена от постояльцев. Гостей разместили в других отелях", - передает портал.
Полиция закончила проверку гостиницы, отправив в лабораторию на проверку вещи из некоторых номеров.
Директор Департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер ранее сообщил, что мать и двое детей из семьи Бёджек в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. Глава семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние критическое. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено.
Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительную смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.
Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по отравлению в отеле
27 сентября, 16:42
По данным СМИ, на данный момент в рамках расследования гибели троих человек задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве уже восемь человек, в том числе продавцы ряда лавок, владелец ресторана, хозяин отеля и другие подозреваемые.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.
В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ
14 ноября, 12:08