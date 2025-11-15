Рейтинг@Mail.ru
Российские оружейники разработали новую бомбовую кассету - РИА Новости, 15.11.2025
10:18 15.11.2025
Российские оружейники разработали новую бомбовую кассету
безопасность
ростех
московский авиационный институт
2025
Новости
безопасность, ростех, московский авиационный институт
Безопасность, Ростех, Московский авиационный институт
Российские оружейники разработали новую бомбовую кассету

Разработчики новой бомбовой кассеты получили премию имени Макаровца

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мерилн-21Б" на форуме образцов вооружения и военной техники
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские оружейники разработали новую бомбовую кассету, придумали, как повысить дальность артиллерийских боеприпасов, и создали электронный взрыватель снаряда для борьбы с беспилотниками, они были награждены Премией имени Макаровца, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
Награждение лауреатов премии прошло в МАИ.
"Победителем в номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты. Вторую строчку заняла работа, содержащая научно-технические решения, направленные на повышение дальности боеприпасов ствольной артиллерии. Третью – электронный взрыватель снаряда, предназначенный для поражения БПЛА", - говорится в сообщении.
В номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" золото досталось разработчикам рецептурно-компоновочных решений и унифицированных технологий снаряжения к БПЛА. Серебро – работе, посвященной внедрению инновационных аддитивных технологий в серийное производство деталей и узлов РСЗО. Бронза – проекту, в котором описан способ контроля параметров лазерного канала управления прицельных комплексов.
Высокие оценки за разработки гражданской продукции получили разработчик безопасной технологии снаряжения капсюлей-воспламенителей, создатели технологии сварки трением с перемешиванием для судостроения, разработчики специализированного оборудования, предназначенного для увеличения добычи нефти и газа.
Лучшим в номинации за повышение конкурентоспособности признан специалист предприятия "Ростеха" за разработку новых и усовершенствованных технологических процессов получения индивидуальных высокоэнергетических материалов. В номинации "Лучшая научная работа" победили инновационные решения, связанные с производством порохов. Также в рамках церемонии были награждены сотрудники, посвятившие работе на предприятиях более 30 лет и внесшие значимый вклад в их развитие.
"За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов. Она проводится уже шестой год подряд и показывает, что талантливых людей в промышленности становится все больше и больше", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.
Премия названа в честь Николая Александровича Макаровца (21.03.1939 - 31.03.2019) – выдающегося ученого-ракетчика, который внёс значительный личный вклад в развитие отечественной науки. За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня в 1997 году Макаровец был удостоен звания Героя Российской Федерации.
БезопасностьРостехМосковский авиационный институт
 
 
