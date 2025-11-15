Рейтинг@Mail.ru
19:24 15.11.2025
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством из-за поддержки Киева Западом. РИА Новости, 15.11.2025
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, золтан ковач
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Золтан Ковач
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством из-за поддержки Киева Западом.
"Украина утратила статус суверенного государства. Украина существует, потому что Запад хочет, чтобы она существовала. Они дают деньги, они дают оружие. Если Запад не будет давать, настанет конец. Украина не может сама обеспечить себя. Сегодня на Украине пенсии, зарплаты, социальная помощь, соцобеспечение детей выплачиваются деньгами Запада", - заявил Орбан, выступая на проправительственном митинге в Дьёре. Видеофрагмент его выступления опубликовал в соцсети Х представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Как сообщил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан со ссылкой на премьера, это даёт Западу рычаги давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к миру.
В октябре Орбан заявлял, что Украина уже давно не суверенное государство, ее судьба в чужих руках.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
"Это перебор". Орбан резко высказался о Зеленском
13 июня, 14:21
13 июня, 14:21
 
Заголовок открываемого материала