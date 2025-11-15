Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

«

"Украина утратила статус суверенного государства. Украина существует, потому что Запад хочет, чтобы она существовала. Они дают деньги, они дают оружие. Если Запад не будет давать, настанет конец. Украина не может сама обеспечить себя. Сегодня на Украине пенсии, зарплаты, социальная помощь, соцобеспечение детей выплачиваются деньгами Запада", - заявил Орбан, выступая на проправительственном митинге в Дьёре. Видеофрагмент его выступления опубликовал в соцсети Х представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.