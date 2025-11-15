https://ria.ru/20251115/orban-2055207890.html
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета - РИА Новости, 15.11.2025
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством из-за поддержки Киева Западом. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:24:00+03:00
2025-11-15T19:24:00+03:00
2025-11-15T19:35:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
золтан ковач
украина
венгрия
киев
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
Орбан: Украина утратила статус суверенного государства из-за поддержки Запада