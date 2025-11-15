https://ria.ru/20251115/opasnost-2055147255.html
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе. РИА Новости, 15.11.2025
