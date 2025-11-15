СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе

ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проголосует во вторник, 18 ноября, в 01.00 мск (17.00 понедельника, 17 ноября, по времени Нью-Йорка) по предложенной США резолюции по сектору Газа, сообщили журналистам в председательствующей в ноябре миссии Сьерра-Леоне при Организации.

"В 17:00 (01.00 мск вторника) состоится голосование по проекту резолюции по Газе, подготовленному США", – сказали журналистам в миссии.

Соединенные Штаты ранее представили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в анклаве.

Вашингтон при этом в своем проекте, как отмечали в миссии РФ в ООН, не учел "общепризнанную международно-правовую основу", прежде всего, двугосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.

Россия в этой связи "была вынуждена" представить альтернативный американскому проект резолюции СБ. В постпредстве РФ в ООН целью проекта назвали внесение поправок в концепцию США , чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии подчеркивается, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.

Идея российского проекта состоит в том, "чтобы СБ имел возможность определить конкретные модальности развертывания миротворческого контингента и администрации на территории сектора, которые соответствовали бы общепризнанным международно-правовым стандартам и способствовали прекращению насилия и устойчивой стабилизации". Документ предусматривает поручение Генсеку ООН подготовить доклад Совету с "опциями по выполнению соответствующих положений плана американского президента".