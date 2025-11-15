https://ria.ru/20251115/oon-2055220720.html
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе - РИА Новости, 15.11.2025
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе
Совет Безопасности ООН проголосует во вторник, 18 ноября, в 01.00 мск (17.00 понедельника, 17 ноября, по времени Нью-Йорка) по предложенной США резолюции по... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T21:11:00+03:00
2025-11-15T21:11:00+03:00
2025-11-15T21:11:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
https://ria.ru/20251115/izrail-2055177472.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе
СБ ООН 18 ноября проголосует по предложенной США резолюции по Газе
ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проголосует во вторник, 18 ноября, в 01.00 мск (17.00 понедельника, 17 ноября, по времени Нью-Йорка) по предложенной США резолюции по сектору Газа, сообщили журналистам в председательствующей в ноябре миссии Сьерра-Леоне при Организации.
"В 17:00 (01.00 мск вторника) состоится голосование по проекту резолюции по Газе, подготовленному США", – сказали журналистам в миссии.
Соединенные Штаты ранее представили проект резолюции СБ ООН
о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в анклаве.
Вашингтон
при этом в своем проекте, как отмечали в миссии РФ
в ООН, не учел "общепризнанную международно-правовую основу", прежде всего, двугосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.
Россия в этой связи "была вынуждена" представить альтернативный американскому проект резолюции СБ. В постпредстве РФ в ООН целью проекта назвали внесение поправок в концепцию США
, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии подчеркивается, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.
Идея российского проекта состоит в том, "чтобы СБ имел возможность определить конкретные модальности развертывания миротворческого контингента и администрации на территории сектора, которые соответствовали бы общепризнанным международно-правовым стандартам и способствовали прекращению насилия и устойчивой стабилизации". Документ предусматривает поручение Генсеку ООН подготовить доклад Совету с "опциями по выполнению соответствующих положений плана американского президента".
В российской миссии пока не сообщали о постановке своего проекта на голосование. И РФ, и США обладают правом вето в Совбезе.