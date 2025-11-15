Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/oon-2055220720.html
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе - РИА Новости, 15.11.2025
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе
Совет Безопасности ООН проголосует во вторник, 18 ноября, в 01.00 мск (17.00 понедельника, 17 ноября, по времени Нью-Йорка) по предложенной США резолюции по... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T21:11:00+03:00
2025-11-15T21:11:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
https://ria.ru/20251115/izrail-2055177472.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
СБ ООН проголосует во вторник по американскому проекту резолюции по Газе

СБ ООН 18 ноября проголосует по предложенной США резолюции по Газе

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проголосует во вторник, 18 ноября, в 01.00 мск (17.00 понедельника, 17 ноября, по времени Нью-Йорка) по предложенной США резолюции по сектору Газа, сообщили журналистам в председательствующей в ноябре миссии Сьерра-Леоне при Организации.
"В 17:00 (01.00 мск вторника) состоится голосование по проекту резолюции по Газе, подготовленному США", – сказали журналистам в миссии.
Соединенные Штаты ранее представили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в анклаве.
Вашингтон при этом в своем проекте, как отмечали в миссии РФ в ООН, не учел "общепризнанную международно-правовую основу", прежде всего, двугосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.
Россия в этой связи "была вынуждена" представить альтернативный американскому проект резолюции СБ. В постпредстве РФ в ООН целью проекта назвали внесение поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии подчеркивается, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.
Идея российского проекта состоит в том, "чтобы СБ имел возможность определить конкретные модальности развертывания миротворческого контингента и администрации на территории сектора, которые соответствовали бы общепризнанным международно-правовым стандартам и способствовали прекращению насилия и устойчивой стабилизации". Документ предусматривает поручение Генсеку ООН подготовить доклад Совету с "опциями по выполнению соответствующих положений плана американского президента".
В российской миссии пока не сообщали о постановке своего проекта на голосование. И РФ, и США обладают правом вето в Совбезе.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Палестинский посол рассказал об израильских войсках в секторе Газа
15:07
 
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)ООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала