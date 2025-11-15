В Калининграде представили оригинал письма Татьяны из "Евгения Онегина"

КАЛИНИНГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Оригинал письма Татьяны из поэмы "Евгений Онегин" Александра Пушкина впервые представили в историко-художественном музее Калининграда, сообщает пресс-служба учреждения.

"В Калининградском областном историко-художественном музее состоялось знаковое событие - впервые вниманию общественности представлена цензурная рукопись "Письмо Татьяны" из поэмы "Евгений Онегин" А. С. Пушкина", - говорится в сообщении на странице музея в соцсети в "ВКонтакте".

Отмечается, что рукопись из архива графа Сергея Уварова, министра народного просвещения Российской империи, содержит автограф "А. Пушкинъ" и помету цензора Павла Гаевского от 9 декабря 1826 года. По данным экспертизы, представленной владельцами, документ является подлинным и имеет подтвержденную историю бытования. Рукопись хранилась в личном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году ее передали управляющему имениями Уваровых Николаю Терехову. В семье Тереховых документ и был обнаружен: его нашла Мария Терехова, переехавшая в Калининградскую область.

"Семья из поколения в поколение бережно хранила документ вместе с архивом графов Сергея Семёновича и Алексея Сергеевича Уваровых. Отрадно, что было принято решение ввести документ в культурный и научный оборот и впервые показать его в нашем регионе. Это настоящий подарок к 80-летию Калининградской области. Теперь дело за экспертами-пушкинистами", - приводит пресс-служба слова директора Историко-художественного музея Екатерины Манюк.

В экспозиции также представлены подлинные архивные документы из семейного собрания Тереховых - потомков управляющего делами графа Уварова, сохранивших уникальную рукопись.

"Семьей было принято решение, что этому событию суждено состояться. Мы очень рады поддерживать свой город", - приводит пресс-служба слова Марии Тереховой.