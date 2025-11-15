Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде представили оригинал письма Татьяны из "Евгения Онегина" - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:48 15.11.2025 (обновлено: 13:12 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/onegin-2055161128.html
В Калининграде представили оригинал письма Татьяны из "Евгения Онегина"
В Калининграде представили оригинал письма Татьяны из "Евгения Онегина" - РИА Новости, 15.11.2025
В Калининграде представили оригинал письма Татьяны из "Евгения Онегина"
Оригинал письма Татьяны из поэмы "Евгений Онегин" Александра Пушкина впервые представили в историко-художественном музее Калининграда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:48:00+03:00
2025-11-15T13:12:00+03:00
культура
калининградская область
калининград
российская империя
александр пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055163726_0:280:854:760_1920x0_80_0_0_d8c74c0012049cfee44b579489fe672b.jpg
https://ria.ru/20250524/vystavka-2018840597.html
https://ria.ru/20250901/park-2038941206.html
калининградская область
калининград
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055163726_0:200:854:840_1920x0_80_0_0_08dfc164a9a7805c3efc8e5d7afdfa40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, калининград, российская империя, александр пушкин
Культура, Калининградская область, Калининград, Российская империя, Александр Пушкин
В Калининграде представили оригинал письма Татьяны из "Евгения Онегина"

В Калининграде впервые представили рукопись письма Татьяны из Евгения Онегина

© Фото : Калининградский историко-художественный музей/ВКонтактеОригинал письма Татьяны из поэмы "Евгений Онегин" Александра Пушкина, представленный в историко-художественном музее Калининграда
Оригинал письма Татьяны из поэмы Евгений Онегин Александра Пушкина, представленный в историко-художественном музее Калининграда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Калининградский историко-художественный музей/ВКонтакте
Оригинал письма Татьяны из поэмы "Евгений Онегин" Александра Пушкина, представленный в историко-художественном музее Калининграда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Оригинал письма Татьяны из поэмы "Евгений Онегин" Александра Пушкина впервые представили в историко-художественном музее Калининграда, сообщает пресс-служба учреждения.
"В Калининградском областном историко-художественном музее состоялось знаковое событие - впервые вниманию общественности представлена цензурная рукопись "Письмо Татьяны" из поэмы "Евгений Онегин" А. С. Пушкина", - говорится в сообщении на странице музея в соцсети в "ВКонтакте".
Директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири
24 мая, 13:26
Отмечается, что рукопись из архива графа Сергея Уварова, министра народного просвещения Российской империи, содержит автограф "А. Пушкинъ" и помету цензора Павла Гаевского от 9 декабря 1826 года. По данным экспертизы, представленной владельцами, документ является подлинным и имеет подтвержденную историю бытования. Рукопись хранилась в личном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году ее передали управляющему имениями Уваровых Николаю Терехову. В семье Тереховых документ и был обнаружен: его нашла Мария Терехова, переехавшая в Калининградскую область.
"Семья из поколения в поколение бережно хранила документ вместе с архивом графов Сергея Семёновича и Алексея Сергеевича Уваровых. Отрадно, что было принято решение ввести документ в культурный и научный оборот и впервые показать его в нашем регионе. Это настоящий подарок к 80-летию Калининградской области. Теперь дело за экспертами-пушкинистами", - приводит пресс-служба слова директора Историко-художественного музея Екатерины Манюк.
В экспозиции также представлены подлинные архивные документы из семейного собрания Тереховых - потомков управляющего делами графа Уварова, сохранивших уникальную рукопись.
"Семьей было принято решение, что этому событию суждено состояться. Мы очень рады поддерживать свой город", - приводит пресс-служба слова Марии Тереховой.
С 15 ноября уже не оригинал, но копию рукописи можно увидеть в музее в рамках работы выставки "Собранье пестрых глав".
Открытие парка Спасенная Европа в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Калининграде открыли парк с копиями памятников, снесенных в Европе
1 сентября, 20:08
 
КультураКалининградская областьКалининградРоссийская империяАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала