В Омане пройдет фестиваль российского кино

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фестиваль российского кино пройдет в столице Султаната Оман городе Маскате с 16 по 18 ноября, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
"С 16 по 18 ноября в столице Султаната Оман городе Маскате
состоится первый Фестиваль российского кино, организованный Роскино
при поддержке Минкультуры России", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что показы ярких семейных кинолент, историй о любви, доброте и смелости, станут новым этапом культурного сотрудничества между Россией
и Оманом
, познакомив зрителей с многообразием современного российского кинематографа.
Кроме того, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
отметила, что в этом году отмечается 40-летие установления дипломатических отношений между Россией и Султанатом Оман.
По ее словам, "Фестиваль российского кино укрепит творческие связи наших государств и наполнит их новыми красками и смыслами".
Трехдневная программа фестиваля представит пять фильмов разных жанров: спортивная биография о силе духа и преодолении "Первый на Олимпе" и фантастическое приключение "Сто лет тому вперед". Две картины - "Финист. Первый богатырь" и "Коты Эрмитажа" - будут показаны на арабском языке.
Фестиваль открывает военная драма "Воздух" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После показа состоится творческая встреча с режиссером фильма Алексеем Германом-младшим, заключили в ведомстве.