В Омане пройдет фестиваль российского кино
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:45 15.11.2025 (обновлено: 11:19 15.11.2025)
В Омане пройдет фестиваль российского кино
В Омане пройдет фестиваль российского кино - РИА Новости, 15.11.2025
В Омане пройдет фестиваль российского кино
Фестиваль российского кино пройдет в столице Султаната Оман городе Маскате с 16 по 18 ноября, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. РИА Новости, 15.11.2025
В Омане пройдет фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино пройдет в Омане с 16 по 18 ноября

Маскат, Оман
Маскат, Оман - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Маскат, Оман
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фестиваль российского кино пройдет в столице Султаната Оман городе Маскате с 16 по 18 ноября, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
"С 16 по 18 ноября в столице Султаната Оман городе Маскате состоится первый Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры России", - говорится в сообщении.
Посетители на фестивале индийского кино - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве
5 октября, 18:32
5 октября, 18:32
В ведомстве подчеркнули, что показы ярких семейных кинолент, историй о любви, доброте и смелости, станут новым этапом культурного сотрудничества между Россией и Оманом, познакомив зрителей с многообразием современного российского кинематографа.
Кроме того, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что в этом году отмечается 40-летие установления дипломатических отношений между Россией и Султанатом Оман.
По ее словам, "Фестиваль российского кино укрепит творческие связи наших государств и наполнит их новыми красками и смыслами".
Трехдневная программа фестиваля представит пять фильмов разных жанров: спортивная биография о силе духа и преодолении "Первый на Олимпе" и фантастическое приключение "Сто лет тому вперед". Две картины - "Финист. Первый богатырь" и "Коты Эрмитажа" - будут показаны на арабском языке.
Фестиваль открывает военная драма "Воздух" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После показа состоится творческая встреча с режиссером фильма Алексеем Германом-младшим, заключили в ведомстве.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев на Кипре - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док"
14 октября, 07:30
14 октября, 07:30
 
Культура Россия Маскат (город) Оман Ольга Любимова Роскино
 
 
