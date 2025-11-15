В Омане пройдет фестиваль российского кино

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фестиваль российского кино пройдет в столице Султаната Оман городе Маскате с 16 по 18 ноября, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

"С 16 по 18 ноября в столице Султаната Оман городе Маскате состоится первый Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры России", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что показы ярких семейных кинолент, историй о любви, доброте и смелости, станут новым этапом культурного сотрудничества между Россией Оманом , познакомив зрителей с многообразием современного российского кинематографа.

Кроме того, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что в этом году отмечается 40-летие установления дипломатических отношений между Россией и Султанатом Оман.

По ее словам, "Фестиваль российского кино укрепит творческие связи наших государств и наполнит их новыми красками и смыслами".

Трехдневная программа фестиваля представит пять фильмов разных жанров: спортивная биография о силе духа и преодолении "Первый на Олимпе" и фантастическое приключение "Сто лет тому вперед". Две картины - "Финист. Первый богатырь" и "Коты Эрмитажа" - будут показаны на арабском языке.