В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.11.2025
