В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T05:44:00+03:00
