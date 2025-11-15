Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Как сообщает управление, всего был выпущен один боеприпас. Поступили сведения о ранении одного гражданского лица.