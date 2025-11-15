МИД Норвегии заявил о риске нецелевого использования помощи Украине

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Осло не может гарантировать на фоне коррупционного скандала на Украине, что норвежская помощь Киеву не была использована не по назначению, заявил секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.
"У нас пока нет никаких признаков того, что норвежские средства использовались не по назначению, но мы не можем гарантировать этого... У страны (Украины - ред.) по-прежнему есть значительные коррупционные проблемы. Именно поэтому Норвегия тратит значительные ресурсы на поддержку работы по созданию прочных и эффективно функционирующих институтов и организаций на Украине", - заявил Петерссон журналу Forsvarets forum, издаваемому норвежскими вооружёнными силами.
Как пишет журнал, секретарь норвежского МИД также отметил, что риск нецелевого использования средств помощи возрастает, когда страна получает крупные объёмы военной и гражданской помощи.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.