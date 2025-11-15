МИД Норвегии заявил о риске нецелевого использования помощи Украине

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Осло не может гарантировать на фоне коррупционного скандала на Украине, что норвежская помощь Киеву не была использована не по назначению, заявил секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

"У нас пока нет никаких признаков того, что норвежские средства использовались не по назначению, но мы не можем гарантировать этого... У страны ( Украины - ред.) по-прежнему есть значительные коррупционные проблемы. Именно поэтому Норвегия тратит значительные ресурсы на поддержку работы по созданию прочных и эффективно функционирующих институтов и организаций на Украине", - заявил Петерссон журналу Forsvarets forum, издаваемому норвежскими вооружёнными силами.

Как пишет журнал, секретарь норвежского МИД также отметил, что риск нецелевого использования средств помощи возрастает, когда страна получает крупные объёмы военной и гражданской помощи.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.