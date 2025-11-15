Рейтинг@Mail.ru
МИД Норвегии заявил о риске нецелевого использования помощи Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/norvegiya-2055146773.html
МИД Норвегии заявил о риске нецелевого использования помощи Украине
МИД Норвегии заявил о риске нецелевого использования помощи Украине - РИА Новости, 15.11.2025
МИД Норвегии заявил о риске нецелевого использования помощи Украине
Осло не может гарантировать на фоне коррупционного скандала на Украине, что норвежская помощь Киеву не была использована не по назначению, заявил секретарь МИД... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:53:00+03:00
2025-11-15T10:53:00+03:00
в мире
украина
норвегия
осло
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055123883.html
https://ria.ru/20251113/minfin-2054721838.html
украина
норвегия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, норвегия, осло, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Норвегия, Осло, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
МИД Норвегии заявил о риске нецелевого использования помощи Украине

Петерссон: Осло не гарантирует, что помощь Киеву не подверглась коррупции

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Осло не может гарантировать на фоне коррупционного скандала на Украине, что норвежская помощь Киеву не была использована не по назначению, заявил секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.
"У нас пока нет никаких признаков того, что норвежские средства использовались не по назначению, но мы не можем гарантировать этого... У страны (Украины - ред.) по-прежнему есть значительные коррупционные проблемы. Именно поэтому Норвегия тратит значительные ресурсы на поддержку работы по созданию прочных и эффективно функционирующих институтов и организаций на Украине", - заявил Петерссон журналу Forsvarets forum, издаваемому норвежскими вооружёнными силами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине
07:04
Как пишет журнал, секретарь норвежского МИД также отметил, что риск нецелевого использования средств помощи возрастает, когда страна получает крупные объёмы военной и гражданской помощи.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией
13 ноября, 12:43
 
В миреУкраинаНорвегияОслоГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала