Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма

КРАСНОЯРСК, 15 ноя – РИА Новости. Более 700 пассажиров ожидают вылета в аэропорту заполярного Норильска, где с вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.