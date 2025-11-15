Рейтинг@Mail.ru
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма - РИА Новости, 15.11.2025
13:12 15.11.2025 (обновлено: 14:28 15.11.2025)
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма
Более 700 пассажиров ожидают вылета в аэропорту заполярного Норильска, где с вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели,... РИА Новости, 15.11.2025
норильск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
западно-сибирская транспортная прокуратура
норильск
норильск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), западно-сибирская транспортная прокуратура
Норильск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма

В аэропорту Норильска более 700 пассажиров ожидают вылета из-за сильного ветра

© Фото : Транспортная полиция Сибири/TelegramОбстановка в аэропорту Норильска после задержки авиарейсов в результате штормового предупреждения
© Фото : Транспортная полиция Сибири/Telegram
Обстановка в аэропорту Норильска после задержки авиарейсов в результате штормового предупреждения
КРАСНОЯРСК, 15 ноя – РИА Новости. Более 700 пассажиров ожидают вылета в аэропорту заполярного Норильска, где с вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
По прогнозам, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.
"На автодорогах Норильск-Кайеркан-Алыкель и Дудинка-Алыкель временно ограничено движение всех видов автотранспорта. В настоящее время в аэровокзальном комплексе находятся свыше 700 пассажиров. Для доставки пассажиров задержанных авиарейсов в город Норильск в аэропорт направляется колонна внедорожной техники", - говорится в сообщении.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Более 20 рейсов задерживаются на вылет из "Пулково"
12:53
 
НорильскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
