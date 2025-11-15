https://ria.ru/20251115/norilsk-2055164269.html
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма - РИА Новости, 15.11.2025
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма
Более 700 пассажиров ожидают вылета в аэропорту заполярного Норильска, где с вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели,... РИА Новости, 15.11.2025
Более 700 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма
В аэропорту Норильска более 700 пассажиров ожидают вылета из-за сильного ветра