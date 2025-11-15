"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу", Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" в овертайме проиграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Стокгольме в рамках Global Series и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу "Нэшвилла". В составе победителей отличились Филип Форсберг (59-я минута) и Стивен Стэмкос (61). У проигравшей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин (34).
14 ноября 2025 • начало в 22:00
Закончен в OT
58:50 • Филип Форсберг
60:44 • Стивен Стэмкос
33:49 • Евгений Малкин
Россиянин забросил 518-ю шайбу в карьере и вышел на 40-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся с Дэйлом Хаверчуком. Рекорд принадлежит российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (901).
Также Малкин в возрасте 39 лет и 106 дней стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка (37 лет, 293 дня), установленный в 2007 году. В текущем сезоне россиянин заработал 22 очка (4 гола + 18 передач).
"Питтсбург" (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Нэшвилл" (16) располагается на предпоследней, седьмой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Питтсбург" 21 ноября встретится с "Миннесотой Уайлд", а "Нэшвилл" 22 ноября сыграет с "Колорадо Эвеланш".
