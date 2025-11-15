Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу", Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:01 15.11.2025 (обновлено: 09:11 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/nkhl-2055103766.html
"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу", Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ
"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу", Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу", Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" в овертайме проиграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T01:01:00+03:00
2025-11-15T09:11:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
филип форсберг
стивен стэмкос
питтсбург пингвинз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:12:1080:620_1920x0_80_0_0_4a72ad29d70b60e18e2956defaf08251.png
/20251114/nhl-2054913165.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7844714721e8aaa8fd6c7aa0b12971ca.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений малкин, филип форсберг, стивен стэмкос, питтсбург пингвинз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Филип Форсберг, Стивен Стэмкос, Питтсбург Пингвинз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу", Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ

Малкин вышел на 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" в овертайме проиграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Стокгольме в рамках Global Series и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу "Нэшвилла". В составе победителей отличились Филип Форсберг (59-я минута) и Стивен Стэмкос (61). У проигравшей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин (34).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 22:00
Закончен в OT
Нэшвилл
2 : 1
Питтсбург
58:50 • Филип Форсберг
60:44 • Стивен Стэмкос
(Брэди Шей)
33:49 • Евгений Малкин
(Мэттью Думба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Россиянин забросил 518-ю шайбу в карьере и вышел на 40-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся с Дэйлом Хаверчуком. Рекорд принадлежит российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (901).
Также Малкин в возрасте 39 лет и 106 дней стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка (37 лет, 293 дня), установленный в 2007 году. В текущем сезоне россиянин заработал 22 очка (4 гола + 18 передач).
"Питтсбург" (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Нэшвилл" (16) располагается на предпоследней, седьмой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Питтсбург" 21 ноября встретится с "Миннесотой Уайлд", а "Нэшвилл" 22 ноября сыграет с "Колорадо Эвеланш".
Вратарь Сан-Хосе Шаркс Ярослав Аскаров - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Сан-Хосе" проиграл "Калгари", несмотря на 34 сейва Аскарова
14 ноября, 07:43
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинФилип ФорсбергСтивен СтэмкосПиттсбург ПингвинзНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала