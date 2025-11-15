В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Свыше 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в городской администрации.

Неразорвавшаяся американская авиационная бомба весом 450 килограммов была обнаружена 14 ноября во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт.

"Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений", - говорится в сообщении администрации на ее официальном сайте.

Как отметили в администрации Нюрнберга , это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Операция по обезвреживанию бомбы начнется после завершения эвакуации жителей, которая проходит с позднего вечера пятницы. Городские власти объявили о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 метров.