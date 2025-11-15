Рейтинг@Mail.ru
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны
01:39 15.11.2025 (обновлено: 20:46 15.11.2025)
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны - РИА Новости, 15.11.2025
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны
Свыше 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
нюрнберг
2025
Новости
в мире, нюрнберг
В мире, Нюрнберг
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны

В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы времен ВМВ

Эвакуация жителей Нюрнберга из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны
Эвакуация жителей Нюрнберга из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Getty Images / picture alliance
Эвакуация жителей Нюрнберга из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Свыше 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в городской администрации.
Неразорвавшаяся американская авиационная бомба весом 450 килограммов была обнаружена 14 ноября во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт.
"Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений", - говорится в сообщении администрации на ее официальном сайте.
Как отметили в администрации Нюрнберга, это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.
Операция по обезвреживанию бомбы начнется после завершения эвакуации жителей, которая проходит с позднего вечера пятницы. Городские власти объявили о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 метров.
На месте работают около 900 специалистов, среди них почти 500 пожарных, остальные - сотрудники служб спасения, полиции и технической помощи.
