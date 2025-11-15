Митрополит Нестор ответил на вопрос о ходе церковного суда

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Митрополит Нестор (Сиротенко), отстраненный от управления Западноевропейским экзархатом Русской православной церкви (РПЦ) и других должностей в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством, сообщил в пятницу РИА Новости, что не обладает дополнительной информацией о ходе церковного суда и находится "в ожидании".

Сайт РПЦ опубликовал 8 ноября сообщение, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы , а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата Италии "в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством". Причины начатого процесса Церковь не обнародовала. В сети же распространилась информация, что профиль игрока с именем, совпадающим с мирским именем митрополита Нестора (Евгений Сиротенко), а также соответствующие фотографии, есть в базах данных участников покерных турниров pokernews.com и pokerdb.thehendonmob.com.

"У меня нет никакой специальной информации… Я ничего не знаю: когда, что, почему. Я в некотором ожидании нахожусь", - сказал РИА Новости митрополит Нестор, отвечая на вопрос о ходе церковного судебного производства.