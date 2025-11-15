Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Нестор ответил на вопрос о ходе церковного суда - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:07 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/nestor-2055140679.html
Митрополит Нестор ответил на вопрос о ходе церковного суда
Митрополит Нестор ответил на вопрос о ходе церковного суда - РИА Новости, 15.11.2025
Митрополит Нестор ответил на вопрос о ходе церковного суда
Митрополит Нестор (Сиротенко), отстраненный от управления Западноевропейским экзархатом Русской православной церкви (РПЦ) и других должностей в связи с начатым... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:07:00+03:00
2025-11-15T10:07:00+03:00
религия
западная европа
италия
лихтенштейн
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053699357_0:153:1800:1166_1920x0_80_0_0_f0d80fb466d2e9aaac19338c39645abd.jpg
https://ria.ru/20240301/rpts-1930573368.html
западная европа
италия
лихтенштейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053699357_124:0:1725:1201_1920x0_80_0_0_7db90588a66a2f778dc922214a2adb09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
западная европа, италия, лихтенштейн, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Западная Европа, Италия, Лихтенштейн, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Митрополит Нестор ответил на вопрос о ходе церковного суда

Отстраненный экзарх Западной Европы заявил, что не знает о ходе церковного суда

CC BY-SA 2.0 / Даниил Набережный / Митрополит Нестор
Митрополит Нестор - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
CC BY-SA 2.0 / Даниил Набережный /
Митрополит Нестор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Митрополит Нестор (Сиротенко), отстраненный от управления Западноевропейским экзархатом Русской православной церкви (РПЦ) и других должностей в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством, сообщил в пятницу РИА Новости, что не обладает дополнительной информацией о ходе церковного суда и находится "в ожидании".
Сайт РПЦ опубликовал 8 ноября сообщение, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии "в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством". Причины начатого процесса Церковь не обнародовала. В сети же распространилась информация, что профиль игрока с именем, совпадающим с мирским именем митрополита Нестора (Евгений Сиротенко), а также соответствующие фотографии, есть в базах данных участников покерных турниров pokernews.com и pokerdb.thehendonmob.com.
"У меня нет никакой специальной информации… Я ничего не знаю: когда, что, почему. Я в некотором ожидании нахожусь", - сказал РИА Новости митрополит Нестор, отвечая на вопрос о ходе церковного судебного производства.
Патриарший экзархат Западной Европы включает епархии на территории Лихтенштейна, Монако, Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Андорры, Испании, Португалии, Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, а также приходы РПЦ в Италии, на Мальте и в Сан-Марино. Корсунская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ во Франции, Швейцарии, Лихтенштейне и Монако.
Временное управление экзархатом Западной Европы, а также Корсунской и Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии, согласно сайту РПЦ, поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку (Головкову).
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки
1 марта 2024, 18:39
 
РелигияЗападная ЕвропаИталияЛихтенштейнРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала