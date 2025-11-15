Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель - РИА Новости, 15.11.2025
01:57 15.11.2025
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
Шестидневных рабочих недель не планируется в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T01:57:00+03:00
2025-11-15T01:57:00+03:00
россия
общество
россия
россия, общество
Россия, Общество
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

HeadHunter: В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

© iStock.com / g-stockstudioБизнесмен работает за компьютером
Бизнесмен работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© iStock.com / g-stockstudio
Бизнесмен работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не планируется в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
"Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается", - сообщили в сервисе.
В 2025 году была всего одна шестидневная рабочая неделя в конце октября, при этом в 2024 году их было три - в апреле, ноябре и декабре.
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Россиянам раскрыли схему оплаты за шестидневную рабочую неделю
2 ноября, 03:18
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
