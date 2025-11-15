https://ria.ru/20251115/nedeli-2055106405.html
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель - РИА Новости, 15.11.2025
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
Шестидневных рабочих недель не планируется в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. РИА Новости, 15.11.2025
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
HeadHunter: В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не планируется в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
"Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается", - сообщили в сервисе.
В 2025 году была всего одна шестидневная рабочая неделя в конце октября, при этом в 2024 году их было три - в апреле, ноябре и декабре.