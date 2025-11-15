МВД получит 2,5 миллиарда рублей на жилье для семей сотрудников

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России направит в 2025 году МВД свыше 2,5 миллиарда рублей на соцвыплаты для приобретения и строительства жилья для не менее 226 семей сотрудников полиции, в том числе участвующих в СВО или погибших, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.