МВД получит 2,5 миллиарда рублей на жилье для семей сотрудников

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России направит в 2025 году МВД свыше 2,5 миллиарда рублей на соцвыплаты для приобретения и строительства жилья для не менее 226 семей сотрудников полиции, в том числе участвующих в СВО или погибших, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Направить в 2025 году МВД России бюджетные ассигнования… в размере 2 506 738,8 тысячи рублей в целях финансирования расходов на осуществление единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел РФ, имея в виду обеспечение жильем не менее 226 семей сотрудников, в том числе семей сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции, являющихся ветеранами боевых действий, а также семей погибших (умерших) сотрудников", - говорится в документе.
