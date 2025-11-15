Рейтинг@Mail.ru
В Москве зафиксировали рекордное количество осадков для 15 ноября - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/moskva-2055227440.html
В Москве зафиксировали рекордное количество осадков для 15 ноября
В Москве зафиксировали рекордное количество осадков для 15 ноября - РИА Новости, 15.11.2025
В Москве зафиксировали рекордное количество осадков для 15 ноября
Рекордное для 15 ноября за более чем 90 лет количество осадков выпало в Москве, сутки принесли в столицу 17 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T22:45:00+03:00
2025-11-15T22:45:00+03:00
москва
михаил леус
день народного единства
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055162196_0:188:3074:1917_1920x0_80_0_0_6f3c3b96216346adba2acb90b72d3d76.jpg
https://ria.ru/20251115/moskva-2055118458.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055162196_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9e326ae2b3a33d9b6c7e222f55112846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, день народного единства, происшествия
Москва, Михаил Леус, День народного единства, Происшествия
В Москве зафиксировали рекордное количество осадков для 15 ноября

В Москве выпало рекордное для 15 ноября за более чем 90 лет количество осадков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрамвай №4 на Большой Оленьей улице в Москве
Трамвай №4 на Большой Оленьей улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Трамвай №4 на Большой Оленьей улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рекордное для 15 ноября за более чем 90 лет количество осадков выпало в Москве, сутки принесли в столицу 17 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Пятнадцатое ноября 2025 года в Москве оказалось богато значимыми метеорологическими явлениями: это и первый снег, и первый снежный покров, а в завершение дня стало известно, что количество выпавших осадков оказалось выше прежнего суточного рекорда. За ночь в столице, по данным базовой метеостанции города - ВДНХ, - выпали 13 миллиметров осадков, и еще четыре миллиметра добавил день. Таким образом, сутки принесли 17 миллиметров осадков, что на 0,2 миллиметра больше, чем было у прежнего рекордсмена: 15 ноября 1931 года", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в московском регионе на следующей неделе
Вчера, 05:05
 
МоскваМихаил ЛеусДень народного единстваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала