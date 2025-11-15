В Москве зафиксировали рекордное количество осадков для 15 ноября

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рекордное для 15 ноября за более чем 90 лет количество осадков выпало в Москве, сутки принесли в столицу 17 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.